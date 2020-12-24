Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 25 Kasım'daki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vaka ve hasta sayısında önemli oranda artış yaşanan iller arasında gösterdiği Kocaeli'de, ek tedbirler hayata geçirildi.

Kentin işlek güzergahlarında emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince etkin bir denetim çalışması yürütüldü, filyasyon ekiplerinin sayısı artırıldı.

Kentte alınan önlemler artırıldı

İzmit'te birbiriyle kesişen ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Fethiye ve İstiklal Caddesi'nde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı 1500 ile sınırlandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 4 PCR cihazıyla kentte günlük test kapasitesi 20 bine çıktı.

Kamu kurumları tarafından koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda kentteki günlük vaka sayısı geçen hafta itibarıyla yüzde 35'e geriledi.

'Filyasyon ekibi ve araç sayısı ciddi oranda artırıldı'

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, sonbaharla birlikte Kocaeli'deki vaka sayılarında artış yaşandığını, bunun üzerine ciddiyetle gittiklerini söyledi.

Pehlevan, yurt genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde pozitif hasta sayısında ciddi anlamda düşüş olduğunu dile getirdi.

Pehlevan, "Bu süreçte filyasyon ekibi ve araç sayımızı ciddi anlamda artırdık. Filyasyon ekiplerini güçlendirerek sahaya sürdük. Şu anda 200 filyasyon ekibimiz var. Filyasyon süremiz çok iyi" dedi.

'Hastaneye yatış oranlarında ciddi anlamda düşüş olmaya başladı'

İlaç kullanımına bağlı olarak zatürre ve hastaneye yatış oranlarının azaldığını vurgulayan Pehlevan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yoğun bakım kapasitemizi ciddi anlamda artırdık. Kocaeli'de hastanelerin en yoğun olduğu dönemde bile yoğun bakım sıkıntısı yaşanmadı. Bütün sağlık personelimiz tam bir koordinasyon ve büyük bir özveriyle çalıştı. Hasta sayımız azalmaya başladı. Bunun yansıması olarak hastaneye yatış oranlarında ciddi anlamda düşüş olmaya başladı. Tabii bu yoğun bakıma biraz daha geç etki ediyor. Servislerde yatan hasta sayımız da azalmaya başladı. Bu durum yoğun bakıma da yansıyacak. Bu önlemler ve halkımızın duyarlılığı sayesinde hep beraber inşallah bu pandemi sürecini sağlıklı bir şekilde yönetip inşallah kurtulacağız."

"Son hasta taburcu edilene kadar kurallara dikkat edilmeli"

Son dönemde en fazla bulaş şeklinden birinin "ev içi bulaş" olduğuna dikkati çeken Pehlevan, "Dolayısıyla en büyük tehlike en yakınlarımızdan geliyor. Onun için vatandaşlarımızın çok gerekmedikçe bir araya gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Maskeye önem vermelerini istiyoruz" dedi.

Hastalığın genel olarak baş ve boğaz ağrısı, yüksek ateş, öksürük, kas ağrısı, tat ve koku kaybı gibi şikayetlerle ortaya çıktığını anlatan Pehlevan, "Herkeste farklı bir belirtiyle ortaya çıkıyor. Şikayeti olan bir vatandaş mutlaka maskesini takarak kendi aracıyla polikliniğe başvursun ya da iletişim merkezlerimizi arasın. Hastaneye gelmeden eve filyasyon ekibini gönderiyoruz, şikayetlerini dinleyip sürüntü örneklerini alıyoruz. İlaçlarını evde başlıyoruz" diye konuştu.

Pehlevan, son hasta taburcu edilene kadar maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.