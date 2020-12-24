Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Balıkesir-Edremit kara yolunun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kırsal Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde 9 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ulaşıma bir süre kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
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