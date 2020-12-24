Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'nın kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütünün HDP'yi "kamuflaj" olarak kullandığına işaret edildi.

Örgüt eylemlerini kimi zaman bir siyasi parti içinden kimi zaman da bir dernek ya da yeniden isimlendirdiği yapılar üzerinden devam etmiş.

Meya-Der faaliyetlerine devam etti

Öldürülen teröristler ya da cezaevinde bulunan terör örgütü üyelerinin ailesi "değer ailesi" olarak isimlendirilmiş.

Meya-Der'in 6 Ocak 2016'da HDP il binasında alınan kararla kurulduğu, örgüt mensuplarının aileleri ile yakın ilişkiler geliştirerek onları yapı içinde tutmak için çalışma yürüttüğü belirlendi.

22 Kasım 2016'da terör faaliyetleri nedeniyle kapatılan Meya-Der'in, HDP binasında ele geçirilen dökümanlarda faaaliyetlerine devam ettiği ortaya çıktı.

"Terör faaliyetiyle kapatılan dernekler HDP çatısı altında"

Terör örgütü PKK/KCK'nın "kapatılan derneklerin HDP çatısı altında çalışmalarına devam etmesi" yönündeki kararının, Diyarbakır'da yakalanan bir teröristten ele geçirilen dokümanda ortaya çıktı.

Dokümanda "Meya-der, Kürdi-der, Dia-der ve Rojova kapanan kurumlarımız olmuştur, bu dört kurumun çalışmalarını partiye çekme ve komisyon olarak çalışmalarını sürdürmeye yönelik karar aldık. Bu yönlü çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerinin yer aldığı belirtilen iddianamede, şu görüşlere yer verildi:

"Görüleceği üzere örgütsel dokümanda Meya-Der faaliyetlerinin siyasi parti içinden komisyon olarak yürütülmesi kararı alınmıştır. Yine gizli tanığın ifadesinde Meya-Der'in kapatılmasına rağmen faaliyetlerinin illegal olarak devam ettirildiği anlaşılmıştır.

Kapatılan Kürdi-Der'in de parti yöneticileri olan bazı şüpheliler tarafından faaliyetlerinin devam ettirildiği hatta İspanya ve Almanya'da bulunan PKK'nın Avrupa yapılanmasında yer alan kurumlardan buraya yüklü miktarda para gönderildiği belirlenmiştir."