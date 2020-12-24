İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KOM Daire Şehit Altuğ Verdi Toplantı Salonu'nda "İl Emniyet Müdürleri ile Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Terörle mücadeleyle ilgili son durumu paylaşan Bakan Soylu, Van'da 3 bin 251 personelin görev aldığı Yıldırım-17 Besta operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Bakan Soylu,"Dün akşam itibarıyla 3 bin 251 personel ile birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürüyen Jandarma Özel Harekat Polis Özel Harekatımız ve güvenlik korucularımızın içerisinde bulunduğu Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı. Öncelikle operasyonda bulunan komuta kademesine komandolarımıza JÖH PÖH ve güvenlik korucularımıza özel harekatçılarımıza Cenab-ı Allah'tan muhafaza diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Kışın ortasındayız ama kahramanlarımız sahadan bir an olsun bile çıkmış değiller" dedi.

AİHM'in kararı: Boşlukta bir karardır

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını da değerlendiren Bakan Soylu, "Demirtaş teröristtir. AİHM'in, hangi sebeple olursa olsun, aldığı karar boşlukta bir karardır, hiçbir anlamı yoktur" dedi.