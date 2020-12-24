İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube ekipleri, 9 ilde sahte içki üreten şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

18 Aralık'taki operasyonda, "sahte içki üretip sattıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan 53 şüpheliden 20'si tutuklandı. Soruşturmayla ilgili yeni detaylara TRT Haber ulaştı.

Polis, zanlıların telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Yakalanmamak için şüphelilerin şifreli konuşmalar yaptığı belirlendi. Sahte içki "süt", imalathane ise "ahır" olarak isimlendirilmişti.

İçkiler beğenilmediyse, kendi aralarında "süt bozuk çıktı" diyorlardı. Konuşmalarda, tutuklanan çete liderine de "enişte" şeklinde hitap ediyorlardı.

Su şişesinde sahte içki sattılar

Şebeke, sahte içki üretiminde dikkat çekmemek için çeşitli yöntemler kullanıyordu.

İçkiler, su şişelerinin içinde teslim ediliyordu, imalathanelerde "kozmetik ürün yapılıyor" görüntüsü verilerek üretiliyordu.

Sahte içkileri üreten şüphelilerin müşterileri arasında, eğlence mekanı sahipleri de bulunuyordu.

İstanbul'da son 6 ayda yapılan operasyonlarda, 88 ton sahte içki ele geçirildi.

Haber: Büşra Çelik