Libya ve Afganistan tezkereleri, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Böylece Türk askerinin görev süresi 18 ay daha uzatılmıştı. Konuyla ilgili TBMM kararları, Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Libya Tezkeresi'nde, bölgede kalıcı ateşkesin hala sağlanamadığı ve Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için risk ve tehditlerin devam ettiği vurgulanıyor.

Tezkerede ayrıca; Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde tedbirlerin alınması gerektiği de anlatılıyor.

Libya Tezkeresi'nin kabulüyle Mehmetçik, 2 Ocak 2021'den itibaren Libya'da 18 ay daha görev yapacak.

Afganistan Tezkeresi ile de Türk askerinin görev süresi 6 Ocak 2021'den itibaren 18 ay daha uzatıldı.