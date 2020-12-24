Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çevre teklifi Meclis'te kabul edildi
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Çevre teklifi Meclis'te yasalaştı. Çevre Ajansı kurulacak, Sıfır Atık sistemi Çevre Ajansının koordinasyonunda yürütülecek. Depozito sistemi 2022'den itibaren devreye girecek.
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