Libya ve Afganistan Tezkereleri, Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Türk askerinin görev süresi 18 ay daha uzatıldı.

Bölgede kalıcı ateşkesin hala sağlanamadığı vurgulanan Libya tezkeresinde, Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için risk ve tehditlerin devam ettiği belirtildi.

Tezkerede ayrıca; Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı. Libya tezkeresinin kabulüyle, Mehmetçik 2 Ocak 2021'den itibaren Libya'da 18 ay daha görev yapacak.

TBMM'de Afganistan Tezkeresi de kabul edildi. Tezkere ile Türk askerinin görev süresi 6 Ocak 2021'den itibaren 18 ay daha uzatıldı.