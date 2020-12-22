Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı dava, son savunmalarla devam etti.

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, mahkemeye önemli bir belge de ulaştı. Eski kamu görevlisi sanıklardan 18'inin FETÖ ile bağlantısı bir kez daha ortaya konuldu.

Bu kişilerin FETÖ'nün örgüt içi haberleşme amacıyla kullandığı "ankesörlü telefon" ve "sabit kontörlü hat"larla görüşmeler yaptığı mahkemeye ulaşan yazıda yer aldı.

Darbeci eski generalin kaydı çıktı

Bu isimler arasında en dikkat çekeni de eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu oldu. MİT tırlarının durdurulması davasında hapis cezası alan Celepoğlu'nun ismi, 15 Temmuz'da darbecilerce hazırlanan sözde sıkıyönetim listesinde, "Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Başkan Yardımcısı" olarak yer alıyordu.

FETÖ'nün örgüt içi haberleşme yöntemlerini kullanan bir diğer isim ise, cinayetin işlendiği tarihte İstanbul'da görevli olan eski Yarbay Muharrem Demirkale. O da 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı için yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeciler arasında.

Kaydı çıkan diğer sanıkların da cinayetin işlendiği dönemde İstanbul ve Trabzon Jandarma istihbarat birimlerinde görevde olmaları dikkat çekti.

