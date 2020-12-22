Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de inşa edilecek deprem konutları için belirlenen alanın, aktif fay hattı üzerinde yer aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir'de deprem sonrası başlatılan rezerv konut alanı tespit çalışmaları kapsamında Bayraklı ilçesi sınırları içerisindeki 3 milyon 800 bin metrekarelik alanda, bakanlığımızın teknik ekipleri ve bilim insanları tarafından jeolojik, jeoteknik, jeofizik çalışmalar ve MTA diri fay haritasında belirtilen faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu alanda sondaj çalışması ve sismik araştırma sonucu elde edilen verilerin laboratuvar ortamında analizleri yapılmaktadır. İzmir'de hiçbir şekilde aktif fay hattı üzerine konut yapılması söz konusu değildir."



