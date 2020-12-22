AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Sahada DEAŞ ile en etkin mücadeleyi Türkiye yürüttü'

Terörle mücadele kesintisiz şekilde devam ediyor. PKK terör örgütü, bölge için ana istikrarsızlık unsuru. PKK'nın Kuzey Irak'ta güçlere saldırdığını görüyoruz. Mücadele hiçbir gevşeme olmadan devam edecek. Sahada DEAŞ ile en etkin mücadeleyi Türkiye yürüttü. PKK yeri geldiğinde DEAŞ militanlarını serbest bıraktı.

'Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı harekatlar olmasaydı bugün orada ur şeklinde bir terör devletçiği kurulmuş olacaktı'

Suriye'nin kuzeyinde güya DEAŞ ile mücadele adı altında yerleşmeye çalıştığı bölgelerden Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla çıkarılmıştı. Eğer Silahlı Kuvvetlerimizin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları gibi bu harekatlar olmasaydı, bugün orada bir ur şeklinde bir terör devletçiği bu yapıların desteği ile kurulmuş olacaktı.

'Tehlike ortaya çıktığında hiç şüphesiz tedbir alınacaktır'

Türkiye olarak koronavirüs salgınını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Salgın ile ilgili tehlike ortaya çıktığında hiç şüphesiz tedbir alınacaktır. Türkiye de İngiltere'den uçuşları durdurdu. 96 ülkeyle uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor.

'Aşı gelse de tedbirler sürdürülmeli'

Tedbirler alındığında rakamlar düşmeye başladı, kural basit maske, mesafe, temizlik. Aşı, kitlesel bir tedavi ortaya çıkarana kadar hiçbir şekilde gevşemenin olmaması gerekiyor. En büyük kahramanlık ve teşekkür sağlık çalışanlarımıza. Sağlık çalışanlarımıza hem fiili olarak hem sözlü olarak iletmeyi istiyoruz.

'Belçika'nın kararı hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur'

(Azerbaycan'ın Karabağ zaferi) Belçika'nın karar tasarısı ilişkilere katkı sağlamaz. Ermeni çıkarlarının yönettiği yaklaşımlar sonuç vermez. Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur.

[Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belçika Temsilciler Meclisine mesajımız nettir. Karar tasarısının hiçbir hükmü yoktur. Geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşru bir karar tasarısıdır.https://t.co/B9uiLu1J4I pic.twitter.com/q2Xnuue0Eg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2020

Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür.https://t.co/B9uiLu1J4I pic.twitter.com/zO6hNjaGng — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 22, 2020

'Kılıçdaroğlu'nun sözleri bir tehdit yaklaşımıdır'

(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Çiftçilere yönelik sözleri bir tehdit yaklaşımıdır. Kutuplaştıran, düşmanlık üreten bir dil kullanıyorsunuz. Bu tehdit siyasetine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

'İşkenceye sıfır tolerans ilkesinde gevşeme olmaz'

(Cezaevinde çıplak arama yapıldığı iddiaları) Adliye teşkilatını zan altında bırakıyorlar. Arama prosedürleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor. Elde belge varsa bunun üzerine en güçlü şekilde gideriz. İşkenceye sıfır tolerans ilkesinde gevşeme olmaz. Siyasilerin daha özenli bir dil kullanması gerekiyor.

(Parti kapatma polemiği) Parti, hukuk dışına çıkarsa demokratik sistem çaresiz değil. Parti kapatmayı zorlaştıran, ortadan kaldıran biziz.