Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yaptırılacak İstanbul'un Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sultanbeyli ilçelerinde birer, Üsküdar ilçesinde 2 olmak üzere toplam 143 derslikli 6 okulun temel atma törenine katıldı.

Bakan Selçuk, "Son bir yılda herhangi bir özel bütçe kullanmaksızın, yani kendi bütçemizin dışında tamamen bağışlarla 10 bin civarında atölye açtık, bunların tümü bağış" açıklamasını yaptı.

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Bakan Selçuk, bu okulların tamamlanması ve açılmasının ortak çabayla gerçekleşeceğini dile getirdi.

Eğitim kalitesinde hedefin uluslarası boyut olduğunu belirten Selçuk, "Eğitimin kalitesi konusunda artık yerel bir takım kriterlerle değil, uluslararası kriterlerle bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimize de adım adım nasıl yaklaştığımızı somut delilleriyle ortaya koyuyoruz" dedi.