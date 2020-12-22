Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddialarının gündeme getirildiği belirtildi.

FETÖ'nün algı operasyonu şüphesi

Bu kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.



