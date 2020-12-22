Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çıplak arama iddialarına FETÖ soruşturması
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde çıplak arama iddiasında bulunanlar hakkında "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" şüphesiyle soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddialarının gündeme getirildiği belirtildi.
FETÖ'nün algı operasyonu şüphesi
Bu kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
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