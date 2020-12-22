Adalet Bakanlığı, yargı reformu kapsamında 15 Eylül’den bu yana uygulamaya koyduğu e-duruşma sistemini yaygınlaştırıyor.

Bakanlık, bugün itibariyle İstanbul’da 65 icra mahkemesi ve 4 kadastro mahkemesi olmak üzere toplam 69 mahkemeyi daha e-duruşma sistemine dahil etti.

Böylece e-duruşma sisteminin uygulandığı mahkemenin toplam sayısı ülke genelinde 329 oldu. E-duruşma büyükşehirlerdeki birçok mahkemede başarı ile uygulanıyor.

Yoğunlukların önlenmesine katkı sağlıyor

Ayrıca e-duruşma sistemi pandemi ile mücadele de mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların önlenmesine de katkı sağlıyor.

İstanbul’da sisteme dahil edilen 69 mahkemeyle birlikte e-duruşma sisteminin uygulandığı mahkemelerin ülke genelinde dağılım ise şöyle oldu:

91 tüketici mahkemesi, 181 icra hukuk mahkemesi, 33 kadastro mahkemesi, 5 asliye hukuk mahkemesi, 4 sulh hukuk mahkemesi, 8 aile mahkemesi, 6 iş mahkemesi, 1 asliye ticaret mahkemesi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi

E-duruşma sistemi Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildi ve 15 Eylül 2020’den bu yana başarıyla uygulanıyor.

Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan e-duruşma sistemi, teknik altyapısı hazır hale getirilen mahkemelerde uygulanabiliyor.

Zaman ve emek tasarrufu sağlıyor

Uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal’dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile birlikte e-duruşma başlıyor.

Sistem; hakim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Yargı hizmetlerinde kullanılan SEGBİS sistemi, kurulum amacına uygun olarak sadece cihazın bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyor.

E-duruşma sisteminde ise mahkemelere bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanabiliyor.