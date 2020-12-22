Leyla Güven'i sakladıkları iddia edilen HDP'li vekillere soruşturma
Hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da HDP Milletvekili Semra Güzel'in evinde yakalandı. Aralarında HDP'li 2 milletvekilinin de olduğu 4 kişi hakkında Güven'i sakladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Eski HDP milletvekili Leyla Güven, 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan ancak adresinde bulunamayan Güven'in, HDP Milletvekili Semra Güzel'in Diyarbakır'daki evinde saklandığı belirlendi.
Leyla Güven, Güzel'in evinde gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.
Güven, hakkında verilen kararın 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.
2'si milletvekili 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı
HDP milletvekilleri Semra Güzel ve Tayyip Temel'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında Leyla Güven'i sakladıkları gerekçesiyle "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma başlatıldı.
Milletvekilliği düşürülmüştü
Leyla Güven, terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi de, daha önce hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Güven'in milletvekilliğini düşürmüştü.
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