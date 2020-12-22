Duruşmada son savunmasını yapan suç örgütü elebaşı Adnan Oktar, cinsel taciz suçlamasının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Hakkındaki suçlamaların, delillerin ve tanık ifadelerinin bulunduğu iddianameyi okumadığını söyleyen Oktar, FETÖ bağlantısını ve casusluk suçlamalarını da kabul etmedi.

1365 yıla kadar hapis cezası isteniyor

"Cinsel istismar", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Casusluk" başta olmak üzere pek suçlamayla yargılanan Adnan Oktar hakkında 1365 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayacak.