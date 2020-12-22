TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için Peygamberin aguşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır."