Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 19:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümü' mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır" mesajını paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için Peygamberin aguşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır."
Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde; Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için peygamberin agûşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar bakî kalacaktır. pic.twitter.com/3ae3HIlW7w— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) December 22, 2020
Etiketler: Mustafa Şentop TBMM
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