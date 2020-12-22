Onlar denizlerin emniyetinin teminatı, Bahriyeliler...

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personel ailesinden, evinden uzakta fedakarca görevlerini yapıyor. Hepsinin tek bir amacı var; Mavi Vatan'ın güvenliğini sağlamak ve şanlı Türk bayrağını denizlerde dalgalandırmak.

"Hasretin ne kadar zor olduğunu fazlasıyla hissettim"

TCG Giresun Fırkateyni de 182 gün boyunca Akdeniz'de bir görevdeydi. Fedakar Bahriyeliler, o günleri TRT Haber'e anlattı.

Koronavirüs tehlikesini fırkateynden uzak tutmak için bütün ihtiyaçları denizde karşılandı.

Gemi Komutanı Yüzbaşı Kadir Umut Tercan, 182 gün süren görevle ilgili, "Donanmamızın bir gemisini 182 gün denizde ve görevde bulundurması Türk Deniz Kuvvetleri’nin imkan ve kabiliyetlerinin ulaştığı seviyesinin en önemli göstergesidir dedi.

Gemi Kıdemli Astsubayı Faruk Şahin, sevdiklerinden ayrı olmanın zorluğunu şöyle anlattı:

"Hasretin ne kadar zor olduğunu 2 kız babası olarak fazlasıyla hissettim. Ancak şehit anne ve babalarının yanında bizim hissettiğimiz hasretin lafı bile olmaz."

2 Eylül’de limana demir atan TCG Giresun yeniden sefere çıkmak için hazırlanıyor.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Seyit Taşdelen