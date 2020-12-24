2020 yılında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tarihi bir dönemden geçti. 2019'da İzmir Aliağa'da gerçekleştirilen yatırım ile Türkiye'deki en büyük dış yatırımcı Azerbaycan olmuştu. 2020 yılında da Azerbaycan, Türkiye'nin bir numaralı enerji tedarik ettiği ülke oldu.

İki ülkenin ilişkileri, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ harekatına Türkiye’nin tam desteğiyle daha da anlamlı ve derin bir boyuta ulaştı.

Kimlikle seyahat edilebilecek

Vize süresi ve daha kolay seyahat için önemli adımlar atıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, 2021'de pasaportları da ortadan kaldırıp kimlik kartıyla gidip gelmeyi sağlayacaklarını söyledi.

İki ülke, küresel salgına rağmen ticaret hacmini 2 milyar dolardan 4 milyar doların üzerine çıkardı. Nahçıvan'ın ihtiyaçları için de 2020 yılında harekete geçildi.

Yakında inşaatına başlanacak olan Nahçıvan doğalgaz boru hattı anlaşması imzalandı.

Bayraktar TB2'ler Azerbaycan'a ihraç edildi

Türkiye ve Azerbaycan, 2020 yılında askeri alanda işbirliğini de ilerletti. Türkiye'nin göz bebeği Bayraktar TB2'ler kardeş Azerbaycan'a ihraç edildi. Bayraktar, Karabağ harekatındaki başarısı ile dikkat çekti.

2020'de Türkiye’den Azerbaycan’a çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında Türkiye Azerbaycan Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için Bakü'deydi. Erdoğan, Karabağ Zaferi sonrası da ülkeyi ziyaret eden ilk lider oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da defalarca Bakü'yü ziyaret etti.

Haber: Fatih Avanos