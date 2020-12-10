Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 18:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye-Azerbaycan arasında kimlik kartı ile seyahat imkanı
[Fotoğraf: Getty]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çok yakında Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartı ile seyahat edilebileceğini duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Çok yakında Azerbaycan'a sadece kimlik kartı ile gidilebileceğini duyuran Çavuşoğlu, "Tek millet iki devlete bu yakışır. Hayırlı olsun" notunu düştü.
Pasaport— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020
Vize
Kimlik Kartı
Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.
“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!
Hayırlı olsun! pic.twitter.com/ckWtgLWpk9
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bu konuda protokol imzaladıkları bilgisini de verdi.
Etiketler: Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Kimlik Mevlüt Çavuşoğlu
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