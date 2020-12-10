Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Çok yakında Azerbaycan'a sadece kimlik kartı ile gidilebileceğini duyuran Çavuşoğlu, "Tek millet iki devlete bu yakışır. Hayırlı olsun" notunu düştü.

Pasaport

Vize

Kimlik Kartı



Kardeşim @bayramov_jeyhun’la imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz.



“Tek Millet İki Devlet”e de bu yakışır!

Hayırlı olsun! pic.twitter.com/ckWtgLWpk9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 10, 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bu konuda protokol imzaladıkları bilgisini de verdi.