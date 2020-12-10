Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutladı. Erdoğan, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Birbirimize Yaradan'ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, 'öteki' yerine 'biz' diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve 'ama' demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum."
Birbirimize, Yaradan’ın eşsiz birer eseri olduğumuz idrakiyle bakabildiğimiz, “öteki” yerine “biz” diyebildiğimiz, her insanın haklarının eksiksiz ve ‘ama’ demeden korunduğu bir dünya düzeni dileğiyle, 10 Aralık #İnsanHaklarıGünü’nü kutluyorum.#HumanRightsDay— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 10, 2020
Etiketler: Emine Erdoğan
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