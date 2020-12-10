Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meral Akşener: Kardeşliğimiz daim olsun
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Azerbaycan’ın Zafer Günü’nü yaptığı bir paylaşımla kutladı. Akşener, “Kardeşliğimiz daim olsun” dedi.
Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün yüreklerimiz Bakü'de, Azadlık Meydanı'nda kardeşlerimizle birlikte atıyor. 28 yıllık haklı mücadelenin sonunda gelen büyük zafer kutlu, kardeşliğimiz daim olsun!” ifadelerini kullandı.
Bugün yüreklerimiz Bakü'de, Azadlık Meydanı'nda kardeşlerimizle birlikte atıyor.— Meral Akşener (@meral_aksener) December 10, 2020
28 yıllık haklı mücadelenin sonunda gelen büyük zafer kutlu, kardeşliğimiz daim olsun!
Etiketler: Azerbaycan Meral Akşener
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