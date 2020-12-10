Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, baş başa görüşmenin ve imzalanan anlaşmaların ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır. Bu mesaj dayanışmanın bir göstergesiydi. Bizim kardeşimizin yanımızda olması bize güç verdi. Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bağlı olan, birbirinin yanında olan ülkeler yoktur. Türkiye’nin gücü bizim gücümüzü artırır. Türkiye dünya çapında güç merkezidir. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir.

Vatan muharebesinde Türk savunma sanayiinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı.

Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir. Biz iş birliğine hazırız. Yeni bir iş birliği formatı teşkil ederek, gelecekte savaş riskini sıfıra indirebiliriz.

Biz birlikteyiz, yarın da öyle olacak. Türkiye-Azerbaycan birliği sarsılmazdır.