Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Soylu: Acımız ilk günkü kadar taze
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’taki hain terör saldırısında şehit olan polislere rahmet diledi.
Bakan Soylu Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Şehitlerimiz... Her biri, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanma sebebi... Her biri, bu ülkenin, bu Milletin evladı kahramanlarımız... Acımız, ilk günkü kadar taze... Şehadetlerinin 4. yılında, hain saldırı sonucu Şehit düşen Polislerimizi rahmetle anıyoruz..."
Şehitlerimiz...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) December 10, 2020
Her biri, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanma sebebi...
Her biri, bu ülkenin, bu Milletin evladı kahramanlarımız...
Acımız, ilk günkü kadar taze...
Şehadetlerinin 4. yılında, hain saldırı sonucu Şehit düşen Polislerimizi rahmetle anıyoruz...#10Aralık2016
Etiketler: Şehit Süleyman Soylu
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