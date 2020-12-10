Bakan Soylu Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Şehitlerimiz... Her biri, ay yıldızlı bayrağımızın dalgalanma sebebi... Her biri, bu ülkenin, bu Milletin evladı kahramanlarımız... Acımız, ilk günkü kadar taze... Şehadetlerinin 4. yılında, hain saldırı sonucu Şehit düşen Polislerimizi rahmetle anıyoruz..."