Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da görevi başında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gülmez'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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