Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğrencilere "canlı ders" teşekkürü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim alan öğrencilere, canlı derslere büyük oranda katılım sağladıkları için sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti.
Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde... Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde... Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 10, 2020
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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