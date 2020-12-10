Bu yıl 4’üncü kez İstanbul Ekonomi Zirvesi, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye’nin bu yıl için ciddi bir büyüme ile 58 milyon turist, 41 milyar dolarlık bir gelir hedefi vardı. Sezonun ilk 2 ayında ciddi bir rezervasyon alıyorduk. Dünyayla birlikte Türkiye de pandemiden olumsuz etkilendi. En başta ulaşım, turizm, kültür en çok etkilen sektörler oldu” diye konuştu.

Türkiye’nin salgının başından itibaren çok hızlı önlemler aldığının altını çizen Ersoy, “Dünya genelinde bizim rakip olarak gördüğümüz Avrupa’daki belli başlı turizm destinasyonlarının, uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 80, gelirlerde ise yüzde 88’lik daralma olduğunu görüyoruz. Aldığımız önlemlerin başında güvenli turizm sertifikasyon programı geliyor. Dünyada ilk ve en detaylı uygulayan bir ülke olduk. Birçok ülke tarafından kopyalanmaya çalışıldı ama hiçbir zaman bizimki kadar düzenli, disiplinli bir şekilde uygulanamadı. İkinci olarak çok doğru bir tanıtım programı uyguladık. Bu ikisinin etkisiyle, görece turist sayısında rakiplerimizin biraz altında yüzde 70 daralma, gelirlerde ise yüzde 67-68 bandında bir daralmayla yılı kapatacağız gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden sonra hikaye baştan yazılacak”

Pandemiden sonra "hikayenin baştan yazılacağını" söyleyen Ersoy şu mesajları verdi:

“İnsanlar artık münferit seyahat edecek. Tur operatörleri paket tur yerine dinamik paket dediğimiz kişiye özel paketlemenin yapıldığı yeni ürünler satacak. Türkiye’nin turizm potansiyeli çok fazla, pandemi öncesinde turizm geliri yüksek olan ülkelerinde tamamında bulunan Turizm Geliştirme Ajansı’nı kurmayı başardık. Daha fazla ürün çeşitlemesi yapmalıyız, sürdürülebilir turizm için Türkiye’nin 81 iline turizmi yaymalıyız. Bize misafir sağlayan pazarların sayısını artırmalıyız. Turizm Geliştirme Ajansı burada devreye giriyor.”