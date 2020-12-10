Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, bilgi ve deneyim aktarımı ile tüm ülkelerde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının güçlendirilmesi amaçlandı.

Toplantı, 80'i aşkın ülke Yeşilay'ının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin aralarında bulunduğu 200 kişinin katılımıyla 3 gün sürdü.

COVID-19'un bağımlılıklara etkisi, tütün, alkol, madde, oyun, kumar ve teknoloji bağımlılıklarının salgın dönemindeki gelişimi gibi başlıkların ele alındığı toplantıda, Uluslararası Yeşilay Federasyonu'na (UYEF) üye ülkeler, yerel ve bölgesel sunumlarıyla kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmaları paylaştı.

Toplantının açılışında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bağımlılıkların küresel bir sorun olduğundan bahsetti.

Öztürk, bugün 80 ülkede tütün, alkol, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı ile mücadelelerini bilimsel yöntemlerle sürdürdüklerine, bu alandaki öncü kurum olarak deneyimlerini de tüm dünyayla paylaştıklarını söyledi.

"2020'de COVID-19 salgını dolayısıyla herkesin evlere kapanması, sosyal ihtiyaçlarını karşılamada sorunlarla karşılaşması gibi nedenlerle bağımlılık daha da önemli bir gündem maddesi haline geldi. Salgının bağımlılıklar üzerindeki etkisini konuşmanın ve farklı ülkelerin bu alandaki deneyimlerinden sonuçlar çıkararak mücadelemizi güçlendirmenin temel sorumluluklarımızdan olduğunu düşünüyoruz."

Saniyede 4 kişi tütün kullanımından hayatını kaybediyor

DSÖ Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder de COVID-19 ve tütün bağımlılığı ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ergüder'in paylaştığı bilgilere göre, tütün kullanımı her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Pasif olarak maruz kalınan tütün dumanı her yıl 1,2 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor. Her yıl 65 bin çocuk pasif içicilikle ilişkilendirilen hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor.

Her gün 22 binden fazla kişi yani saniyede 4 kişi tütün kullanımından ya da pasif olarak maruz kalınan tütün dumanından dolayı hayatını kaybediyor.

Tütün kullananlarda COVID-19 bulaşma riski daha fazla

Tütün kullanan bireylerde COVID-19 bulaşma riski daha fazla oluyor. Tütün kullanımı bireyin elleriyle yüzüne dokunmaktan kaçınmasını zorlaştırıyor, genellikle sosyal bir aktivite olduğundan güvenli bir fiziksel mesafe kurma olasılığını azaltıyor ve nargile de ortak kullanım nedeniyle riski artırıyor. Tütün kullanan bireyler, tütünün bağışıklığı zayıflatması, akciğerlerde tahribat oluşturması, bağışıklık tepkilerini azaltması gibi nedenlerle COVID-19 kaynaklı sorunlara yönelik daha fazla risk altında bulunuyor.

Mayıs 2020'de yürütülen DSÖ incelemesinde, mevcut kanıtların tütün kullanımının hastalığın artan şiddeti ve yatışı yapılan COVID-19 hastalarının ölümüyle ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Yeşilay tecrübelerini aktardı

UYEF Başkanı İhsan Karaman ise yıl boyunca 80'i aşkın ülkede edinilen deneyimlerin Kapasite Geliştirme Programı'nda paylaşılmasının önemine dikkati çekti.

UYEF'e üye ülkelerin gelecek dönem vizyonunun belirlenmesinin hedeflendiği toplantıda, bağımlılık önleme programları, ülkelerin gerçekleştirdiği örnek projeler, Yeşilay tarafından sağlanan Uluslararası Mali Destek Programı da konuşuldu.

Yeşilay'ın COVID-19 sürecinde bağımlılıklara karşı tecrübelerini de aktardığı toplantıda, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Bağımlılık Önleme Bölümü Amiri Giovanna Campello "Kovid-19 ve Uyuşturucu", DSÖ Türkiye Ofisi Yöneticisi Prof. Dr. Ergüder "Kovid-19 ve Tütün", Drug Free America Foundation Genel Direktörü ve World Federation Against Drugs (WFAD) Başkanı Amy Ronshausen ise "Kovid-19 ve Alkol" başlıklarını ele alan konuşma yaptı.