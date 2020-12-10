Şentop, paylaşımında, "Tek Vatan Harekatı’nda büyük bir zafer elde eden can Azerbaycan'ın Zafer Gününü kutluyor, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için şehadete koşan 2783 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İki devlet, tek millet" mesajına yer verdi.

'Tek Vatan Harekâtı’nda büyük bir zafer elde eden can Azerbaycan'ın Zafer Gününü kutluyor, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için şehadete koşan 2783 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İki devlet, tek millet