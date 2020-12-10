Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Zafer Günü’nü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Zafer Geçidi Töreni’nde çekilen fotoğrafını paylaşarak kutladı.
Şentop, paylaşımında, "Tek Vatan Harekatı’nda büyük bir zafer elde eden can Azerbaycan'ın Zafer Gününü kutluyor, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için şehadete koşan 2783 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İki devlet, tek millet" mesajına yer verdi.
'Tek Vatan Harekâtı’nda büyük bir zafer elde eden can Azerbaycan'ın Zafer Gününü kutluyor, Karabağ'a Azerbaycan Türkü'nün bayrağını asmak, zulme ve işgale son vermek için şehadete koşan 2783 kahramanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İki devlet, tek millet
Etiketler: Azerbaycan Mustafa Şentop
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