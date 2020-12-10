Azerbaycan’ın, Karabağ'daki zaferini kutlama üzere Bakü’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan ve Aliyev daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine geçti. İki lider daha sonra Şehitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlik defterini imzaladı. Erdoğan ve Aliyev buradaki Şehitlik Camii’nde şükür namazı kıldı.

Erdoğan, ziyaretlerin ardından mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

