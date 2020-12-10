Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlik Camii'nde şükür namazı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'deki Şehitlik Camii’nde şükür namazı kıldı.
Azerbaycan’ın, Karabağ'daki zaferini kutlama üzere Bakü’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.
Erdoğan ve Aliyev daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine geçti. İki lider daha sonra Şehitler Hıyabanı ve Bakü Türk Şehitliği'ne çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitlik defterini imzaladı. Erdoğan ve Aliyev buradaki Şehitlik Camii’nde şükür namazı kıldı.
Erdoğan, ziyaretlerin ardından mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ İlham Aliyev Recep Tayyip Erdoğan
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