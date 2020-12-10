Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Aziz kardeşim İlham Aliyev, Azerbaycan silahlı kuveetlerinin kahraman mensupları, Azerbaycanlı can kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Bu zafer gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İlham Aliyev kardeşime nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Bahtiyar Vahabzade'nin eserinde olduğu gibi, "Hardan senin oldu bizim Karabağ? Adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı ancak Kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa Bulağı’nın zümzümesini. Cabbar’ın, Seyid’in, Han’ın sesini, Dalgalı Karabağ şikestesini, Babek türbesini nice pay verim?"

Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum.

20 Ocak'ta şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesis İlham Aliyev'e aittir.

Kardeşim İlham Aliyev böylelikle kendisine bırakılan vasiyeti yerine getirmiştir.

Aziz Azerbaycan halkı, Türkiye Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren destek vermiş. Bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak Azerbaycan ile mühnasebetlerimizde her zaman büyük lider Haydar Aliyev'in iki devlet tek millet şiyarını rehber aldık.

30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmak için bina dahi bulunamamıştır. Bütün köyler tarumar edilmiş, mezarlıklar bile tahrip edilmiştir. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştur. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da tabi zenginlikleri de yağmaladılar. Tüm bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor.

"Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiştir"

Savaş sırasında Gence, Terter, Ağdam, Berde, Ağcabedi gibi Azerbaycan toprakları da hedef alınmıştır. 100 masum sivil şehit edilmiş çocuklar anasız babasız bırakılmış saldırılar sonucunda 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiştir. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleken hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyonu aşkın kardeşimiz doğdukları topraklara dönmek için sabırsızlanıyor. En kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz.

Dağlık Karabağ, yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutmak için harcamıştır.

Ermenistan halkının da kendilerini geçmişin yalanları ile avutarak fakirliğe mahkum eden yönetimden kurtulmasını diliyoruz. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.

Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü hamdolsun yeniden tesis etmiştir. Artık Azerbaycan toprakları yıllardır hasret kaldığı Terter Çayı'nın sularına kavuşmuştur. Şuşa'nın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak Harıbülbül tutsak değil daha parlak açacaktır. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. “Aras’ı ayırdılar, Kum ile doldurdular; Ben senden ayrılmazdım, Zor ile ayırdılar, Ay Laçin, can Laçin, Men sene kurban Laçin”

"Bugün zafer ve gurur günüdür"

Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı Mübariz İbrahimoğlu'nun ruhunun şad olduğu gündür. Bugün zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bugünleri yaşattığı için sonsuz hamdediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer olması için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verip başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.

Bütün Azerbaycan halkını değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve şanlı Azerbaycan Ordusunu, Türk Ordusunu yürekten tebrik ediyorum.