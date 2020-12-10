Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün başkent Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ediyor. https://t.co/akwEUNqfxq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2020

Erdoğan ve Aliyev daha sonra, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Erdoğan, ziyaretlerin ardından mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Bağımsızlık Meydanı'ndaki törende Mehmetçik de yerini aldı.

Zafer Kutlaması Özel Yayını canlı bağlantılar ve özel konuklarla TRT Haber'den canlı yayınlandı.

44 gün süren mücadelenin ardından ulaşılan Karabağ Zaferi, caddeleri Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan Bakü'de kutlanıyor. Zafer Kutlaması Özel Yayını canlı bağlantılar ve özel konuklarla @trthaber'de. https://t.co/IelBbiI60U — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2020

Mehter Marşı eşliğinde yürüyüş

Zafer geçidi töreninde, Mehmetçik ve Azerbaycan askerleri Mehter Marşı eşliğinde yürüdü.

Aliyev: Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törendeki konuşmasında, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik." dedi.

Aliyev'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz."

"Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi. Toprak bütünlüğümüzü savaş meydanında tekrar kazandık."

"Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık."

"Ermenistan ordusundan 10 binden fazla firar oldu."

"Karabağ Azerbaycan’dır ve bugün dünya Karabağ’ın Azerbaycan’ın olduğunu gördü. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan Aliyev'in liderliğinde destan yazmaya devam edecek

Aliyev'in ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu:

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir."

"Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor."

"Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur."

"Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Dağlık Karabağ'a yıkım, katliam, gözyaşından başka bir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır."

"Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan törenle karşılandı

Geçit Töreni'nin ardından Gençlik Sarayı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için Gençlik Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenleniyor. https://t.co/BJNfh0sRSE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 10, 2020

İki lider başbaşa görüşecek, ardından gündemi değerlendirmek üzere basın açıklaması yapacak.