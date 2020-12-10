Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü katıldığı canlı yayında bir anda rahatsızlandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı.
Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi.
Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla. pic.twitter.com/6Hdd6cjbNa— Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) December 10, 2020
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