Vali Yerlikaya paylaşımında, “2016’da Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Makamları ali, ruhları şad olsun. Terörle mücadelemiz hiç durmayacak” ifadelerini kullandı.

UNUTMADIK,

UNUTMAYACAĞIZ ????????



2016’da Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. ????????



Makamları âli,

ruhları şâd olsun.????????



Terörle mücadelemiz hiç durmayacak.????????#10Aralık2016 ????????#Tim47 ???????? pic.twitter.com/LeDh4XYiLY — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 10, 2020