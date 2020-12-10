Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Valisi Yerlikaya: Terörle mücadelemiz hiç durmayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş’ta 10 Aralık 2016’da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39’u emniyet mensubu 46 kişi için sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.
Vali Yerlikaya paylaşımında, “2016’da Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Makamları ali, ruhları şad olsun. Terörle mücadelemiz hiç durmayacak” ifadelerini kullandı.
UNUTMADIK,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 10, 2020
UNUTMAYACAĞIZ ????????
2016’da Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan kahraman polislerimizi ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. ????????
Makamları âli,
ruhları şâd olsun.????????
Terörle mücadelemiz hiç durmayacak.????????#10Aralık2016 ????????#Tim47 ???????? pic.twitter.com/LeDh4XYiLY
Son Haberler
- 11:53
- 11:46
- 11:41
- 11:48
- 11:26
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi 4. sanayi devrimi üssü haline getirmek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz