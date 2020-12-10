Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın konuşması şöyle:

Türkiye 4. Sanayi Devrimi Merkezi'nin ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı olarak kurulan 4. Sanayi Devrimi Merkezi Ağı'na Türkiye olarak biz de bu yılın başında katıldık. Avrupa'daki 2 örnekten biri olan bu merkezin faaliyetleri Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası tarafından yürütülmektedir. Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda 4. sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Salgın şartları sebebiyle henüz arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamamış olsa da bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayatımıza önemli katkıları olacağına inanıyorum.

"Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz"

Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz. Elbette her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler vardır. Ama asıl olan tüm bu birikimlerin uluslararası iş birliği ile çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak çok taraflı işbirliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz. Kamu tarafı ve özel sektörü ile politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız.

"Yetişmiş insan kaynağı en kritik unsur"

İlk sanayi devriminde bu güne teknolojinin, insanların, toplumların ve devletlerin hayatında yer açtığı büyük değişim bizi 4. sanayi devrimine çok daha sıkı bir şekilde hazırlamaya yöneltiyor. Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir.

"Üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor"

Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan böyle bir konumda olmasını istiyoruz.

Bugün resmi açılışını yapmakta olduğumuz Türkiye 4. Sanayi Devrimi Merkezi'nin hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız başta olmak üzere açılış programına ve panele katkı veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.