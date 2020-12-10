Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara Valisi Şahin'den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ankara Valisi Vasip Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şahin, "Dünya’nın neresinde olursa olsun herkes için akan kanın, dökülen gözyaşlarının, çekilen acıların dindiği bir hayat diliyorum" dedi.
Vali Şahin, mesajında, her insanın doğuştan sahip olduğu eşit, devredilemez, kısıtlanamaz temel hak ve hürriyetlerinin ırk, din, dil ya da bölge ayrımı yapılmaksızın korunması gerektiğini teminat altına alan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 72. yılını tebrik ederek, "Dünya’nın neresinde olursa olsun herkes için akan kanın, dökülen gözyaşlarının, çekilen acıların dindiği, zulüm ve haksızlıkların sona erdiği bir hayat diliyorum" ifadesini kullandı.
Vali @VasipSahin'in 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı;https://t.co/5lyMXpnMoy pic.twitter.com/NvxXr6uG5i— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 10, 2020
Etiketler: Ankara Valiliği
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