Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Aliyev: Muharebenin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye’nin desteğini hissettik" dedi.
Aliyev'in Zafer Geçidi Töreni'ndeki konuşmasından satır başları şöyleydi:
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.
- Biz Ermenistan'ı savaş meydanında mahvettik. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık.
- Ermenistan, Azerbaycan halkına karşı savaş suçu işledi.
- Bu zafer, tarihi zaferdir. Azerbaycan halkı bu günü 30 yıla yakın zamandır bekliyordu.
- Düşman tarafından dağıtılmış şehirlerimizi yeniden yapılandıracağız.
- Bugün tüm dünya gördü ki Karabağ, Azerbaycan'dır. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu, kardeşliği.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan Son Dakika
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