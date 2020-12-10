COVID-19 tespit edilen kişi sayısı 69 milyon 240 bini geçti

Su altı dünyasında yeni bir tür keşfedilmiş olabilir

- Bugün tüm dünya gördü ki Karabağ, Azerbaycan'dır. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan dostluğu, kardeşliği.

- Düşman tarafından dağıtılmış şehirlerimizi yeniden yapılandıracağız.

- Bu zafer, tarihi zaferdir. Azerbaycan halkı bu günü 30 yıla yakın zamandır bekliyordu.

- Biz Ermenistan'ı savaş meydanında mahvettik. Ermenistan ordusu diz çöktü ve toprak bütünlüğümüzü, savaş meydanında kazanarak sağladık.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Zafer Geçidi Töreni’ne katılarak, Türkiye ile birliğimizi halklarımıza ve dünyaya gösteriyoruz.

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