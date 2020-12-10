Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya, Suudi Arabistan'a silah yasağını 2021 sonuna uzattı
Almanya, Suudi Arabistan'a silah ihracatı yasağını 2021'in sonuna kadar sıkılaştırarak uzattığını açıkladı.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Almanya'da hükümet, Suudi Arabistan'a 2021'de silah ihracatı için diğer Avrupa ülkeleriyle ortak üretilen silahlar hariç yeni izinler vermemeye devam edecek.
Suudi Arabistan'a silah ihracatı için önceden verilmiş izinler de iptal edilecek.
Yemen'deki savaş ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Berlin, 2018'de Riyad'a silah ihracatını askıya almıştı. Alman hükümeti, Suudi Arabistan'a uyguladığı silah ihracat yasağını birkaç kez uzattı.
Etiketler: Almanya Suudi Arabistan
Son Haberler
- 12:48
- 12:49
- 12:54
- 12:40
- 12:27
Sıradaki Haber
Su altı dünyasında yeni bir tür keşfedilmiş olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz