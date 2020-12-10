MASAK, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında önem taşıyan sektörlere yönelik araştırma raporları hazırladı.

Spor kulüplerine yönelik hazırlanan rapora göre, aklayıcılar, suç gelirlerini gizlemek için finansal olmayan kuruluşları kullanmaya başladı:

"Spor kulüplerinin mevzuatımızda riskli görülmesinin sebebi, özellikle futbol sektörünün son dönemlerde gittikçe artan gelirleri ve sektördeki ekonomik faaliyetlerinin ülkenin en çok para akışının olduğu faaliyetler arasına girmesi olarak gösterilebilir. Yüksek meblağlarla yapılan futbolcu transferleri ve şike iddiaları akla suç gelirlerinin bu sektöre girebilme ihtimalini getirmektedir."

"Futbol özellikle dikkat edilmesi gereken sektör"

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından hazırlanan "Futbol Sektörü Yoluyla Karapara Aklama" başlıklı raporda da kulüplerin, futbolcu alım-satımı, bahis faaliyetleri, isim hakkı, sponsorluk ve reklam gelirleri yoluyla aklama amaçlı kullanıldıkları ifade edildi. Bu kapsamda futbolun da ülkelerin ve yükümlülerin özellikle dikkat etmeleri gereken bir sektör haline geldiği vurgulandı.

"Kulüplerin ve yöneticilerin işlemleri yüksek riskli, ilave tedbirler uygulanmalı"

Raporda, spor kulüplerinin yaptıkları işlemlerden belirli limitin üzerinde olanların devamlı bilgi verme kapsamında MASAK'a bildirilmesi yolunun seçilmesi istenildi.

"Diğer taraftan, finansal kuruluşların, spor kulüplerinin ve bunların yöneticilerinin işlemlerini, yüksek riskli ve özel dikkat gösterilmesi gereken işlemler arasında değerlendirerek, bu işlemlere ilişkin ilave tedbirler uygulaması, yine spor kulüplerine ilişkin mali denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması daha isabetli bir yaklaşım olacaktır."

"Futbolcu satışı ve 20 bin lira üzeri ürün satışında kimlik tespiti yapılmalı"

Raporda, bir futbol kulübünün, futbolcusunu başka bir kulübe satması durumunda, sattığı kulübün kimliğini tespit etmek durumunda olduğu ifade edildi.

"Futbolcu transferlerinden başka isim haklarını, yayın haklarını, maç biletlerini ve lisanslı ürünlerini de satan kulüplerin bu satışlarla ilgili de 20 bin lira ve üzeri işlemlerde kimlik tespiti yapması gerekiyor. Spor kulüpleri için risk esaslı değerlendirme kapsamında, bunların yüksek meblağlı nakit işlemlerini hedef alan sadece nakit işlem bildirim yükümlülüğü getirilmesi yerinde bir uygulama olacaktır."

"Suç geliri elde edenlere karşı savunmasız kalıyorlar"

Spor kulüpleri ve özellikle de futbol kulüplerinin Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyade göz önünde bulunduğu hatırlatılarak şu uyarıda bulunuldu:

"Çok büyük paraların dönmesi bu kurumları suç geliri elde edenlere karşı savunmasız kılmakta ve suç gelirlerinin aklanmasında riskli alan haline getirmektedir. Spor kulüplerinin kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirim yükümlülüklerinin etkin ve anlamlı olmadığı düşünüldüğünden, bahsedilen yükümlülüklerin yanında nakit işlem bildirim yükümlülüğünün de getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu nakit akışları ve bunların nedenlerine ilişkin denetim ve önleyici tedbirlerin ilişkili oldukları diğer yükümlü gruplarınca yapılmasının daha uygun olduğu değerlendirilmektedir. Bankalar, mali kuruluşlar, serbest ve yeminli mali müşavirler gibi sektörün yakından ilişki içinde olduğu yükümlü gruplarının spor kulüpleri ile iş ilişkileri sırasında özel dikkat ve özen göstermeleri gerekmektedir."