Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Nijer, Kongo, Nijerya, Tunus ve Özbekistan'la ayrı ayrı imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşmaların yürürlüğe girmesine ve onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı" kapsamında, Türkiye KKTC'ye 200 kutu Favipiravir, 5 bin adet Prevenar 13 aşısı, 500 adet PPV 23 Pnömokok aşısı, Nijer'e 1 ventilatör cihazı, Kongo Cumhuriyeti'ne 2 ventilatör cihazı, Nijerya'ya 10 bin kutu Hidroksiklorokin ve 2 bin 500 kutu Favipiravir hibe edecek.

Ayrıca, Türkiye Tunus'a 5 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak. Anlaşma iki ülkenin hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesi için gereken iç hukuki prosedürlerini tamamladıklarına ilişkin son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de "Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü Çerçevesinde Hazırlanan Eylem Planı"na ilişkin mutabakat zaptının onaylanması hakkındaki karar da yer aldı.

Eylem Planı, iki ülke arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak ticaret ve yatırım, gümrük, bankacılık, müteahhitlik hizmetleri, sanayi ve teknoloji, bilim ve teknoloji, ulaştırma, enerji ve madencilik, sağlık, tarım ve ormancılık, savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda iş birliğini içeren faaliyetleri kapsıyor.