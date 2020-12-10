Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de hukuk dışı arama yapılan Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi
[Fotoğraf: AA]
Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranan Roselina-A isimli Türk gemisi, İzmir Limanı'na geldi.
İstanbul'dan Libya'ya hareket ettikten sonra 23 Kasım'da İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni tarafından hukuka aykırı şekilde durdurulan Türk konteyner gemisi, olayın ardından devam ettiği sefer programı kapsamında Libya'nın Misrata Limanı'ndan İzmir'e geldi.
Sabah İzmir Limanı'na demirleyen geminin, konteyner boşaltma ve yükleme işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
Etiketler: Doğu Akdeniz
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