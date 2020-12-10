Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devlet Bahçeli koronavirüs aşısı yaptıracak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Sağlık Bakanlığının öngördüğü programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldığı duyuruldu.
Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.
Etiketler: Devlet Bahçeli Koronavirüs Koronavirüs Aşısı MHP Son Dakika
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