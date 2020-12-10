Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda ve Bakanlıkça öngörülen programa uygun olarak aşı yaptırma kararı aldı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, aşıyı ilk yaptıranlar arasında yer almış olacak.