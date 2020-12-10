Azerbaycan, Karabağ'daki zaferini Bakü’de görkemli bir törenle kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlendi.



Azadlık Meydanı’ndaki törende Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar ve savaşta kullanılan diğer askeri ekipmanlar sergilendi.



Sergilenenler arasında Ermenistan ordusundan geri kalanlar da vardı. Törende dikkat çeken bir başka detay ise üzeri plakalarla kaplanmış tır oldu.

Törende Ermenistan'ın 28 yıl önce işgal ettiği Karabağ'da el koydukları Azerbaycan arabalarının plakalarını duvarlara asıp bölgeye gelenlere sergilemesine atıfta bulunuldu.

Bu kez Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ mücadelesi sırasında ele geçirdiği Ermenistan'ın askeri araçlarının plakaları bu tırda sergilendi. Tırda “Karabağ Azerbaycan’dır” yazısı dikkat çekti.



Tırın geçişi sırasında Aliyev’in bu ayrıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattığı ve iki liderin tebessüm ettiği anlar da kameraya yansıdı.

