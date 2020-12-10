Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ üyesi eski tuğgenerale 9 yıl hapis cezası
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı yapan eski tuğgeneral Muzaffer Sönmez, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıl hapse çarptırıldı.
Sönmez'in "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonucunda Sönmez'in yargılandığı suçtan 9 yıl hapse çarptırılmasını, hükümle birlikte de tutuklanmasını kararlaştırdı.
Dava kapsamında Sönmez'in dört ayrı operasyonel hat üzerinden FETÖ'nün sorumlularıyla irtibatı olduğu kaydedildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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