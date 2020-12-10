Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde bombalı saldırı: 2 asker şehit oldu, 2 yerel güvenlik hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Resulayn'da bir yol kontrol noktasında, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı aracın patlatılması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 yerel kolluk görevlisi hayatını kaybetti. 6 asker ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralandı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde bulunan Resulayn’daki bir yol kontrol noktasına, PKK/YPG’li teröristlerce bombalı araçla saldırı düzenlendi.
Patlamada, 2 jandarma personeli şehit oldu, 2 yerel kolluk görevlisi hayatını kaybetti. 6 Jandarma personeli ile 2 yerel kolluk görevlisi de yaralandı.
Genel sağlık durumları iyi olan yaralılar, Resulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Açıklamada, "Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." denildi.
Sıradaki Haber
FETÖ üyesi eski tuğgenerale 9 yıl hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz