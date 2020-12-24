Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İncirlik Üssü'ne drone düştü
[Fotoğraf: AA]
Adana'da İncirlik Üssü'nün bahçesine bir drone düştü. Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesine düşmüş bir drone buldu.
Bölgeye terörle mücadele şube ekipleri sevk edildi.
Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: İncirlik Üssü
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