Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: AA]
Van'da narkotik ekiplerinin durdurduğu bir otomobil ve kamyonda yapılan aramalarda 220 kilogram eroin bulundu.
Van'da, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobil ve kamyonda arama yaptı.
Narkotik köpekleriyle yapılan aramada, otomobilin arka koltuklarındaki çuvalda ve kamyona yüklenen çekyat ve çamaşır makinesine gizlenmiş 220 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Z.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Uyuşturucuyla ilgili firari iki kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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