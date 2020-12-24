Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da zehir taciri 10 şüpheli gözaltında
Samsun'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. Belirlenen adreslere düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda, 18,15 gram sentetik uyuşturucu ile 204 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen 5 şüphelinin adreslerine de operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 626 kapsül sentetik ecza ile 76 uyuşturucu hap bulundu.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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