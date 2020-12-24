Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de 2 gün sular kesilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de planlı su kesintisi yaşanacak. 28 Aralık Pazartesi akşamı başlayacak kesinti, 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'e kadar sürecek.
Devlet Demiryolları'nın Hereke'de yürüttüğü 3'üncü tren hattı inşaat çalışmaları kapsamında 2 metre çaplı ana isale hattının güzergahı değiştirilecek.
Bu sebeple Kocaeli'de 48 saat süre ile su kesintisi yapılacak.
28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00 itibarıyla başlanması planlanan çalışmanın 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te tamamlanması öngörülüyor.
Çalışmalar neticesinde devam eden yüksek hızlı tren seferleri daha verimli ve emniyetli hale gelecek, Adapazarı Ekspresi’nin sefer sayıları artırılacak.
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