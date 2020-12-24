Devlet Demiryolları'nın Hereke'de yürüttüğü 3'üncü tren hattı inşaat çalışmaları kapsamında 2 metre çaplı ana isale hattının güzergahı değiştirilecek.

Bu sebeple Kocaeli'de 48 saat süre ile su kesintisi yapılacak.

28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00 itibarıyla başlanması planlanan çalışmanın 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te tamamlanması öngörülüyor.

Çalışmalar neticesinde devam eden yüksek hızlı tren seferleri daha verimli ve emniyetli hale gelecek, Adapazarı Ekspresi’nin sefer sayıları artırılacak.