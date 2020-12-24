Haber Giriş: 24 Aralık 2020 Perşembe 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kaçak ve sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de 309 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde bir evde kaçak içki bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 300 litre gümrük kaçağı içki bulundu, ev sahibi H.Ö. hakkında işlem yapıldı.
Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde de 9 litre sahte içki ele geçirildi.
M.K, C.K, E.Y. ve M.T. hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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